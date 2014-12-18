Турчинов назвал самые «горячие» точки в зоне АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, по словам Турчинова, начиная с 9 декабря, после объявления режима прекращения огня, количество обстрелов позиций украинских войск значительно уменьшилось. «Но, несмотря на это, провокации со стороны российских террористических группировок продолжаются», - сказал он и добавил, что в среднем происходит от 8 до 20 обстрелов в день.

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«Наиболее сложная ситуация, - подчеркнул секретарь СНБО, - и наибольшее количество провокаций происходит в районе городов Дебальцево, Счастье и Донецкого аэропорта».

«В то же время, украинские военные в зоне АТО уверенно держат свои рубежи, твердо блокируя любые попытки российских террористических группировок изменить конфигурацию линии соприкосновения», - подчеркнул Турчинов.