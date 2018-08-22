Украина готова помиловать двух россиян в обмен на украинских военных заложников - Геращенко

Первый вице-спикер Ирина Геращенко подчеркнула, что такой обмен должен состояться одновременно.

Украина готова помиловать двух россиян, осужденных за посягательство на территориальную целостность и терроризм в Украине, в обмен на украинских военных заложников, которых незаконно удерживают контролируемые Россией боевики на Донбассе.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

«Минск. День второй. Украинская сторона ищет все возможные пути дляразблокирования процесса освобождения заложников из РФ и с оккупированных территорий. Сделала очередное конкретное предложение россиянам: украинская сторона готова, как исключение, помиловать двух граждан РФ, имеющих проблемы со здоровьем, передать их российскому консулу в присутствии представителей ОБСЕ и МККК с одновременной передачей Украине украинцев-военнослужащих, которых более 3 лет незаконно удерживают на Донбассе», - заявила Геращенко.

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Она подчеркнула, что Украина отстаивает позицию "одновременной передачи граждан РФ в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля".

"Украинская сторона выражает глубокую обеспокоенность тем фактом, что в течение долгого времени мы так и не получили от РФ ни одного (ни устного, ни письменного) ответа на наше предложение передать им россиян, совершивших преступления, в обмен на украинцев в российских тюрьмах. Ждем официального ответа РФ на это предложение", - добавила Геращенко.

"Украинская сторона считает одинаковым приоритетом важность освобождения политзаключенных Кремля в РФ и заложников на оккупированных Кремлем территориях Донбасса. И решение об освобождении и политзаключенных и заложников принимает исключительно Кремль, сегодня именно РФ и их марионетки блокируют освобождение заложников и все здоровые инициативы и попытки разблокировать этот вопрос", - заявила Геращенко.

"Именно поэтому омбудсмен Москалькова (уполномоченный РФ по правам человека - УНИАН) отказалась приехать в Минск, чтобы обсудить передачу удерживаемых", - считает она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 августа, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске заявила, что представители РФ и подконтрольные ей боевики заблокировали все инициативы Украины по освобождению заложников и политических заключенных.