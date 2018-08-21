Украина предлагает Молдове актуализировать вопрос строительства моста через реку Днестр.

Об этом сообщает "Правительственный портал" со ссылкой на слова вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона после совещания в Киеве с участием центральных и местных органов исполнительной власти.

"Местные власти Винницкой области вышли с инициативой актуализировать вопрос строительства моста через реку Днестр в Молдову как кратчайшего пути из Балтии до Балкан. Данный проект является экономически выгодным не только для Украины и Молдовы, но и для всего Европейского Союза. Поэтому правительство Украины намерено выйти с предложением к молдавской стороне подписать в ближайшее время соответствующее Межправительственное соглашение и начать строительство моста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самой прямой линией от столиц стран Балтии в Бухарест, Софию, Афины или Стамбул является путь через Киев и Кишинев. А между столицами Украины и Молдовы самым коротким путем является автодорога через город Ямполь Винницкой области.

"До сих пор сообщение между двумя европейскими странами в районах пограничных населенных пунктов Ямполь-Косэуць на стокилометровом расстоянии - паромное, которое давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям государств. Строительство современного моста отражено в Транспортной стратегии Украины до 2030 года. Это говорит о «политической воле» Украины реализовать данный проект», - отметил Кистион.