112 канал перешел под контроль Медведчука - СМИ

Выяснилось, что украинский телеканал записали на немца из провинции, а управлять им поставили менеджера из команды Виктора Медведчука.

Летом 2018-го в эфире информационного телеканала «112 Украина» якобы значительно участились упоминания о Викторе Медведчуке в позитивном русле, и на медиа-рынке заговорили о том, что лидер движения «Украинский выбор» приобрел этот телеканал. Вместе с тем, сам Медведчук это отрицает. Об этом говорится в журналистском расследовании "Схем".

Журналисты выяснили, что по документам канал переписали на гражданина Германии Эдуарда Катца, его же представили аудитории канала как нового владельца.

"Впрочем, расследование журналистов «Схемы» показало, что Эдуард Катц живет в отдаленном селе в немецкой глубинке, где вместе с женой зарабатывает на жизнь перепродажей подержанных автомобилей. Зато на настоящего владельца указывает новый менеджмент, который пришел на канал этим летом и имеет тесные связи с политсилой Виктора Медведчука", - пишет Радио Свобода.

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Журналисты "Схем" изучили реестры, базы данных и информацию из соцсетей. Выяснилось, что Эдуард Катц проживает в маленьком поселке Кюнцелль в центральной части Германии.

Семья Катцев занимается торговлей подержанными автомобилями в Кюнцелле. Фирма имеет «фамильное» название – Exclusive Cars Katz. Всего на сайте на это время представлен выбор из 13 автомобилей с пробегом. Средняя стоимость – 40 тысяч долларов. Фирма с уставным капиталом в 1000 евро записана на жену Катца.

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Журналисты «Схем» по телефону сообщили Эдуарду Катцу, что готовят материал о покупке им украинского телеканала. Во время разговора он заверил, что даст письменные комментарии, впрочем, после этого на сообщения и звонки больше якобы не отвечал.

Издание напоминает, что в начале июня на официальном сайте телеканала появилось сообщение: в «112 Украина» – новый генеральный продюсер – 30-летний Артем Марчевский.

"В 2015 году Марчевский принимал участие в выборах депутатов Киевского горсовета. Баллотировался в столичном 47-м избирательном округе от партии «Право народа». Возглавлял список «Права народа» в горсовет Виктор Черный. Он баллотировался и на должность киевского городского головы. В 2013 году он от имени «Украинского выбора» высказывался о необходимости референдума относительно поддержки вступления Украины в тогдашний Таможенный союз под эгидой России", - говорится в материале.

"О том, что телеканал перешел под контроль Медведчука, свидетельствует не только связанность с ним нового менеджмента. Летом 2018 года значительно выросло «присутствие» самого политика в эфирах программ на «112-м». Медведчук, как человек закулисной политики, лично на интервью не приходит, по крайней мере пока что. Зато эфир канала пестрит его цитатами, а из заявлений его политической силы делаются отдельные новости", - пишут журналисты.

"Издание Media Sapiens обратило внимание не только на резкий рост цитируемости Виктора Медведчука в эфире «112-го», но и на содержание этих цитат: «Значительно худший аспект ситуации – смысл этих цитат. Условно говоря, все утверждения Медведчука можно поделили на три разновидности: критика Запада, критика власти и продвижение Минских договоренностей». Откровенно пророссийская повестка дня пока что не прослеживается в общей редакционной политике канала. Впрочем, свою программу с лета здесь теперь имеет, например, Денис Жарких, известный своим участием в эфирах российских пропагандистских телеканалов с критикой украинской власти", - говорится в расследовании.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Медведчука пригрозил через суд запретить фильм о Стуса.