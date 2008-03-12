Тимошенко уже увидела результат своей борьбы с инфляцией

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что в марте темпы роста инфляции существенно уменьшатся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам сегодня на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

При этом премьер отметила, что правительство применяет антиинфляционные меры, чтобы остановить «спонтанный рост цен».

"И я думаю, что мы месяц за месяцем будем видеть сокращение темпов роста инфляции. Я в этом убеждена, так как уже первые позитивные последствия антиинфляционных мер мы уже видим", - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что настаивает на пересмотре показателя годовой инфляции в государственном бюджете на 2008 год.

По мнению главы государства, показатель годовой инфляции, заложенный в бюджете-2008, очевидно, нуждается в пересмотре, с учетом того, в частности, что уже за два месяца текущего года эта цифра составила около 5,7%. Президент подчеркнул, что этот вопрос задевает ряд социальных расходов бюджета: речь идет о коррекции, в частности, размеров прожиточного минимума и минимальной пенсии. Глава государства напомнил, что нынешняя инфляционная ситуация в Украине связана с несколькими факторами. Среди них - значительный рост в 2007 году цен производителей, существенное подорожание продовольственного рынка и административное вмешательство правительства, в частности, в деятельность зернового рынка; рост цен на энергоресурсы, в т.ч. нефтепродукты как в мире, так и в Украине; не урегулированная ситуация на газовом рынке

В госбюджете на 2008 год инфляция планируется на уровне 9,6%.

По данным Госкомстата, в Украине инфляция в феврале против января 2008 года составила 2,7%. С начала текущего года рост потребительских цен составил 5,7%.

В феврале 2008 г. к февралю прошлого года инфляция составила 21,9%.

В январе т.г. Всемирный банк изменил прогноз роста инфляции в Украине по итогам 2008 года с 9,6 до 13,8%. Прогноз роста валового внутреннего продукта по итогам текущего года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

В октябре 2007 года Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году - с 4,6% до 5,4%.