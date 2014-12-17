СБУ объяснила закрытие аэропортов угрозой ракетной атаки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Решение о закрытии трех аэропортов принималось Госавиаслужбой на основании информации, предоставленной одним из подразделений Министерства обороны, относительно потенциальной угрозы движению гражданских воздушных судов в зоне АТО, в частности, получена информация, что на территории Луганской и Донецкой областей были развернуты ракетные комплексы класса “земля-воздух” (“Бук”, “Панцирь” и другие), максимальная дальность действия 250 км. Поэтому решение было принято на опережение для неповторения ситуации с «Боингом», - сказала Гитлянская.

Читайте такжеАэропорт в Запорожье должен возобновить работу до выходных - СБУПо ее словам, закрытие воздушного пространства в случае возникновения опасности является нормальной мировой практикой.

Гитлянська отметила, что аэропорты Харькова и Днепропетровска уже открыты.

Аэропорт Запорожья также откроется, как только все структуры будут уверены в безопасности.

Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба с 13 декабря до утра 16 декабря закрыла все полеты в Харьков, Днепропетровск и Запорожье из соображений безопасности.

Аэропорты Харькова и Днепропетровска возобновили свою работу утром 16 декабря.

При этом Запорожский аэропорт не будет работать до субботы, 20 декабря.