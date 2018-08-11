"Никогда не говори об ориентации!": Мосийчук и Лещенко подрались после телеэфира (видео)

Конфликт произошел на фоне разговора об ориентации Ляшко.

Член Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук после эфира на телеканале NewsOne начал бурно выяснять отношения с депутатом от БПП Сергеем Лещенко.

Конфликт произошел на фоне разговора об ориентации Ляшко.

Мосийчук во время эфира упрекнул оппонента в посещении Марша равенства.

"Это вам надо развивать тему гей-парада, потому что ваш лидер является активным участником этого движения", – отреагировал депутат Рады от БПП.

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Когда программа закончилась, представитель Радикальной партии потребовал, чтобы Лещенко никогда не говорил "об ориентации". Политики обменялись резкостями, начали толкаться, Мосийчук ударил Лещенко тростью.

При этом оба депутата не стеснялись обкладывать друг друга отборным матом.

Нардеп от Радикальной партии пообещал найти и разместить видео сексуального характера, компрометирующее Лещенко.

Запись потасовки NewsOne разместил в YouTube.

Напомним, 6 июля между Лещенко и лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко в сессионном зале парламента произошла словесная перепалка.

"Мальчик-смоктунчик… Что там, у [бизнесмена Рината] Ахметова сладкий или нет?" – обратился Лещенко к Ляшко.

Позже нардеп от Блока Порошенко принес извинения за свое поведение.