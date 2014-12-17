Президент пообещал децентрализацию власти в Украине в следующем году

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует вступление в силу реформы местного самоуправления в стране, которая передаст властные полномочия из Киева на места, в 2015 году.

Об этом он сказал в опубликованном сегодня интервью Gazeta Wyborcza.

"В следующем году", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста относительно реформы.

Порошенко не исключил, что предложит парламенту создать специальную конституционную комиссию для этой реформы. "К ее работе были бы привлечены эксперты и ученые, и процесс сопровождался бы широкой публичной дискуссией", - сказал он.

Президент отметил, что после изменения Конституции состоялись бы выборы в местные органы власти, которые сразу бы получили большие полномочия.

"Благодаря этому не нужно будет ездить в Киев, чтобы что-то решить", - сказал Порошенко.

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Он также отметил, что взял для себя в качестве примера успешной реформы местного самоуправления, которую хочет ввести в Украине, опыт Польши.

"Я выбрал для себя в качестве образца польскую модель государственного строя. Польша вообще для нас является примером", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, президент Польши Бронислав Коморовский ранее в этом году неоднократно заявлял, что польские власти готовы поделиться с Украиной своим опытом европейской интеграции и в первую очередь в контексте реформы местного самоуправления.