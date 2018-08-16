Россия обязана вывести свои войска из Украины - Госдеп

Американские дипломаты призвали РФ полностью выполнить Минские соглашения.

В Госдепе США заявили, что Россия организовала войну на Донбассе и обязана вывести свои войска из Украины.

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Об этом написала спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт на своей странице в Twitter.

"Наблюдатели СММ ОБСЕ в зоне конфликта заметили четыре новые российские системы радиоэлектронной борьбы на востоке Украины - больше свидетельств того, что российские военные организовали конфликт на Донбассе. Россия должна полностью выполнить Минские соглашения и вывести свои силы из Украины", - подчеркнула представитель Госдепа США.

.@OSCE_SMM conflict monitors spotted four new Russian electronic warfare systems in eastern #Ukraine -- more evidence russia's military is orchestrating the conflict in the Donbas. #Russia must fully implement the Minsk agreements and pull its forces out of Ukraine. — Heather Nauert (@statedeptspox) August 15, 2018

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных вне определенных участков отвода, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В частности, речь идет о четырех новейших комплексах радиоэлектронной борьбы российского производства: РБ-341В «Леер-3», 1Л269 «Красуха-2», СБ-109А «Былина» и специальный комплекс для создания препятствий беспилотным летательным аппаратам «Репеллент-1».