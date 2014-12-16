Более 70% украинцев считают себя счастливыми - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в ноябре с. г.

По данным социологов, самым высоким этот показатель был в 2011 году (74%), а самым низким - в 2010 (67%). Счастливыми себя считают более молодые респонденты с более высоким образовательным и материальным уровнем, а также работающие.

На вопрос «Что вам приносит больше всего радости в жизни?» 68% опрошенных назвали семью, 56% - детей, 44% - друзей. Далее в рейтинге «радостей»: деньги и получать подарки (по 25%), работа и смотреть телевизор (по 24%), дарить подарки (23%), общаться с природой (20%), музыка (19%), хлопотать по хозяйству (18%), путешествия и Интернет (по 16%).

Читайте такжеУкраинцы планируют увеличить расходы на новогодние подарки и сэкономить на развлечениях - исследованияСледующие в рейтинге радости - домашние животные (15%), книги и еда (по 14%), день рождения (13%), секс и кино (12%), шопинг, отпуск/каникулы, молитва (церковь) (по 11%). Менее распространенные - петь песни и заниматься спортом (по 9%), танцы и уединение (по 6%), победы любимой команды и обучение (по 5%), театр (4%), алкоголь (3%), азартные игры (2%). Не определились 3%, ничто не приносит радости 4% респондентов.

Как отмечается в сообщении, факторный анализ показал, что можно выделить следующие типы радостей: «материальные» (подарки, шопинг, день рождения, путешествия), «развлекательные» (танцы, пение, театр, книги, музыка, кино), «молодежные» (обучение, отпуск/каникулы, друзья), «несчастливые» (смотреть телевизор, еда, деньги), «семейные» (семья, дети), «деструктивные» (легкие наркотики, азартные игры, алкоголь), «уединение» (молитва (церковь), хлопотать по хозяйству, общение с природой, уединение), «мужские» (победы любимой команды, заниматься спортом, работа, Интернет, секс).

*** Сроки проведения исследования - 1-9 ноября 2014 г. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2400 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,1%.