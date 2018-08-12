Денисова о ложной информации относительно Сенцова: в колонии так шутят с журналистами

Ранее в СМИ появилась информация о том, что самолет с Сенцовым якобы вылетел из Салехарда, однако впоследствии ее опровергли

Неправдивую информацию относительно незаконно осужденного в РФ украинца Олега Сенцова могут распространять сотрудники колонии в Лабытнанги, где удерживают политзаключенного.

Такое заявление сделала «Громадському» уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Омбудсмен прокомментировала информацию, которую накануне распространила журналистка Виктория Ивлева, согласно которой самолет с Сенцовым якобы вылетел из Салехарда. Позже эту информацию опровергли во ФСИН России. Сама Ивлева отметила, что «над ними просто посмеялись».

«Трудно комментировать это... Надеемся каждый раз, что будет подтвержденная информация (об освобождении Сенцова, — ред.), но в Лабытнанги так шутят с журналистами и гражданами, которые думают, что наладили контакт с работниками в колонии», — указала Денисова.

Омбудсмен также напомнила, что 9 августа у Сенцова была медицинская комиссия, и после обследования, по неофициальным данным есть два вывода: во-первых, то, что Сенцов после 90 дней голодовки «чувствует себя нормально», а во-вторых, что его можно перевозить.

«Вчера говорили с Москальковой (уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, — ред.), она говорит, что у него все в порядке, ничего нового, ее риторика не изменилась», — добавила Денисова.

Как сообщал УНИАН, Сенцов начал голодовку 14 мая 2018 года. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. 5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

9 августа адвокат политзаключенного сообщил, что состояние Сенцова тяжелое, у него случился третий кризис голодания.