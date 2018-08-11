Катастрофа для "путинского режима": российский финансист рассказал о последствиях новых санкций США против РФ

Российский блогер считает, что после санкций у путинского режима есть два выхода, но в любом случае России не удастся избежать негативных последствий для экономики.

Новые санкции США против России ожидаются уже с 22 августа. Они в любом случае нанесут сильный удар по экономике страны. После этого у президента России Владимира Путина останется только два варианта выхода из ситуации - дать агрессивный ответ или пойти на уступки.

Такое мнение высказал в своем блоге на сайте издания «Обозреватель» финансист Слава Рабинович. Он разделил новый санкционный удар США на две фазы.

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"Первая фаза, которая начнет действовать 22-го августа - для путинского ОПГ на самом деле не так уж и страшна. Во многом этот пакет санкций дублирует то, что было уже введено ранее. Это ограничения на поставку высоких технологий в России, включая т. н. технологии двойного применения. В целом это относительно безвредный выстрел, но с очень серьезными предупреждениями", - пояснил он.

При этом вторую фазу финансист назвал просто "катастрофой" для путинского режима. По его словам, она основана на условиях, которые администрация Трампа накладывает на Кремль.

"Эти условия заставляют Кремль публично гарантировать на весь мир, что Путин и его ОПГ больше не будут применять химическое и другое запрещенное оружие массового поражения, как это было сделано в Великобритании. Второе - Россия должна допустить международных инспекторов на свои объекты по производству химического оружия, которые якобы больше ничего не производят, согласно заверениям путинского ОПГ", - отметил Рабинович.

Он считает, что из этой ситуации есть два выхода, но в любом случае России не удастся избежать негативных последствий для экономики.

"Что же пересилит - желание Путина быковать, не поддаться и не прогнуться перед условиями США, и при этом погрузить Россию вместе со всей ее массой населения в финансовый и экономический хаос, который наступит после второй фазы санкций или же каким-то образом оттянуть этот бесславный конец стабильности и выполнить условия администрации Трампа?" - подытожил финансист.