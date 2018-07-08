Эксперт рассказал о новом главном "фронте" Путина в Украине

У президента России все подготовлено к войне, подчеркнул директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт, писатель Валентин Бадрак считает, что для президента России Владимира Путина главным "фронтом" станет территория выборов в Украине (запланированы на 2019 год).

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У главы РФ все подготовлено к войне, но более актуальным для него является увеличение количества пророссийских людей во властных кругах нашей страны, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Поэтому война низкой интенсивности будет продолжаться, но главным "фронтом" станет территория выборов в Украине", — отметил он.

Ранее российский блогер и финансист Слава Рабинович заявил, что переименование российским лидером Владимиром Путиным военных частей РФ в честь украинских городов можно назвать неуклюжей провокацией.