Порошенко и Байден обсудили механизмы поддержки Украины со стороны США

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В ходе телефонного разговора Порошенко приветствовал принятие Конгрессом США Акта в поддержку свободы Украины, который был внесен в Конгресс во время визита президента Украины в США 18 сентября. Глава Украинского государства выразил надежду, что в ближайшее время этот важный законодательный акт будет подписан президентом США Бараком Обамой, что засвидетельствует солидарность американского народа с Украиной.

Читайте такжеБайден: если Украина вновь упустит шанс на изменения, в ближайшем будущем его не будетСобеседники обменялись мнениями по поводу финансовых механизмов поддержки Украины. Байден подтвердил намерения Соединенных Штатов оказать Украине помощь, а также готовность прилагать усилия для выделения средств через Международный валютный фонд.

Кроме того, Порошенко заручился дальнейшей поддержкой вице-президента Байдена относительно реализации мирного плана урегулирования на Донбассе и взаимодействия в преодолении Украиной экономических вызовов.