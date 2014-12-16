Боевики снова не пустили миссию ОБСЕ в Новоазовск

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление миссии.

Возле поселка Широкино, которое тоже захватили боевики, наблюдателей остановили и заявили, что дальше их не пропустят. Никакой причины при этом не назвали.

Читайте такжеГлава ОБСЕ призывает к соблюдению Минских договоренностей на Донбассе

Как сообщал УНИАН, недавно наблюдатели миссии ОБСЕ посетили территориюаэропорта Донецка.