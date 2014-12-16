Боевики снова не пустили миссию ОБСЕ в Новоазовск
08:25, 16 декабря 2014Политика
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила в понедельник, что боевики из группировки «ДНР» уже в шестой раз не пропустили наблюдателей ее Специальной мониторинговой миссии в Украине в захваченный ими Новоазовск.
REUTERS
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление миссии.
Возле поселка Широкино, которое тоже захватили боевики, наблюдателей остановили и заявили, что дальше их не пропустят. Никакой причины при этом не назвали.
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Как сообщал УНИАН, недавно наблюдатели миссии ОБСЕ посетили территориюаэропорта Донецка.
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