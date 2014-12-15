Наблюдатели ОБСЕ посетили то, что осталось от аэропорта Донецка

Об этом говорится в сообщении миссии, пишет Украинская правда.

"12 декабря миссия посетила остатки международного аэропорта Донецка: наблюдатели увидели терминал, который полностью разрушен", - говорится в отчете.

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Кроме того наблюдатели миссии зафиксировали "большое количество воронок от взрывов, не разорвавшихся боеприпасов и обломков разрушенной инфраструктуры аэропорта".

Из-за ситуации с безопасностью в области представители миссии не смогли исследовать повреждения взлетно-посадочной полосы в "Донецке".

Вместе с тем, по данным миссии, которая наблюдала за ротацией украинских военных в аэропорту Донецка, 48 военных заменили 51-го бойца.