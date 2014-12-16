В Украине появился сайт, где собираются данные о террористах

Эти данные размещены на сайте "Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан "Миротворец".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, собранной информацией уже давно пользуется МВД, СБУ, разведка и пограничная служба.

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"На сегодня только МВД получено разрешение суда на задержание и арест более 500 сепаратистов и террористов. В том числе и на основании данных с сайта Центра", - пишет Геращенко.

Данные с этого ресурса рекомендуется также использовать бойцами сил АТО при проверке документов на блокпостах.

Антон Геращенко отметил, что данные о террористах и их помощников собираются из открытых источников, а именно из сепаратистских сайтов и российских СМИ. Работа по сбору информации продолжается и советник главы МВД призывает всех сознательных граждан отправлять данные о террористах на почту сайта list2sbu@gmail.com.