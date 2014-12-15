Журналист "Los Angeles Times" согласился стать советником Стеця
20:50, 15 декабря 2014Политика
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Корреспондент "Los Angeles Times" Сергей Лойко согласился быть советником министра информации Юрия Стеця.
Лойко согласился войти в группу радников / podrobnosti.ua
Об этом чиновник сообщил во время круглого стола в понедельник вечером, передает «Украинская правда».
В то же время, по словам Стеця, Лойко согласился войти в группу советников министерства.
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Кроме того, руководитель Мининформации заявил, что новое ведомство требуется лишь на время военного конфликта в Украине.
"В мирное время это министерство не является нужным. В этом случае я подам в отставку и буду первым, кто будет говорить, что министерство ненужное", - сказал Стець.
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