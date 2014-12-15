Небо над Запорожьем, Харьковом и Днепропетровском должны открыть уже завтра – Генштаб
15:26, 15 декабря 2014Политика
0 0
Аэропорты в Запорожье, Харькове и Днепропетровске должны начать работу 16 декабря.
С 16 числа аэропорты начнут работу в штатном режиме / cryptozoo.ru
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил и. о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
"Насколько мне известно, аэропорты закрыты в рамках проведения с антитеррором, откроются ориентировочно с завтрашнего дня, с 16 числа, начнут работу в привычном штатном режиме", - заявил Селезнев.
Читайте такжеВ СНБО заявили, что не знают причины закрытия полетов в Запорожье, Днепропетровск и Харьков
Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба с 13 декабря закрыла все полеты в Харьков, Днепропетровск и Запорожье из соображений безопасности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter