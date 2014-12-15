Небо над Запорожьем, Харьковом и Днепропетровском должны открыть уже завтра – Генштаб

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил и. о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Насколько мне известно, аэропорты закрыты в рамках проведения с антитеррором, откроются ориентировочно с завтрашнего дня, с 16 числа, начнут работу в привычном штатном режиме", - заявил Селезнев.

Читайте такжеВ СНБО заявили, что не знают причины закрытия полетов в Запорожье, Днепропетровск и Харьков

Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба с 13 декабря закрыла все полеты в Харьков, Днепропетровск и Запорожье из соображений безопасности.