В деле Манафорта "засветился" еще один известный украинский миллиардер - NYT

Ранее бывший бизнес-партнер американского политтехнолога Пола Манафорта назвал ряд фамилий украинских политиков в качестве клиентов подсудимого.

Бывший бизнес-партнер скандального американского политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс назвал еще одно имя клиента Манафорта – украинского олигарха Виктора Пинчука.

Об этом сообщает издание wral.com со ссылкой на авторитетное издание The New York Times.

Читайте такжеАхметов и Колесников отреагировали на информацию о сотрудничестве с Манафортом: другие олигархи молчат (видео)

Отмечается, что отношения Пинчука с Трампом вызвали интерес специального адвоката. Trump Organization передала следствию информацию о перечислении в 2015 году пожертвования Пинчуком в размере 150 тысяч долларов США на счет фонда Трампа в обмен на 20-минутное появление Трампа через видеосвязь на организованной олигархом конференции в Киеве.

«Гейтс обнаружил, что Пинчук заплатил Манафорту через компанию с названием "Plymouth Consultants Ltd.", за то, что он назвал юридическим проектом. Он не предоставил деталей о том, сколько было уплачено или когда» – пишет издание.

Представители Пинчука не отреагировали на просьбу прокомментировать информацию.

По оценкам сайта Пинчука, стальной магнат, который считается прозападным, предоставил и Фонду Клинтона значительную сумму денег – 13 миллионов долларов, начиная с 2006 года, отмечает New York Times.