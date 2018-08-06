Дело Сущенко поступило в Верховный Суд РФ: названы сроки рассмотрения
Дело незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный Суд Российской Федерации.
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Об этом в сети Facebook сообщил адвокат Марк Фейгин. "Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный Суд РФ. В соответствии с УПК его должны рассмотреть в течение 45 дней. Видимо, уже в сентябре состоится апелляционное рассмотрение по моей жалобе на приговор Московского городского суда, который признал Сущенко виновным и назначил наказание 12 лет лишения свободы за 276 УК (шпионаж)", - говорится в сообщении адвоката.
Адвокату Марку Фейгину удалось встретиться с узником Кремля, украинским журналистом Романом Сущенко, и обсудить ситуацию по обмену.
Позже стало известно, что украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко также посетил журналиста.