Шансов нет, но мы это сделаем: защита Сущенко обжалует его приговор

18:33, 04 июня 2018
Политика
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Защита Сущенко будет оспаривать его приговор к 12 годам колонии / Роман Цимбалюк

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал его защитник Марк Фейгин.

«Шансов оспорить нет, но, несмотря на все, мы это сделаем. Думаю, Сущенко обменяют», - сказал Фейгин.

Перед началом судебного заседания Роман Сущенко высказался в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

"Хочу выразить слова поддержки Сенцову, который объявил голодовку! Это очень мужественный шаг", – заявил он.

Кроме того, журналист передал через информагентство УНИАН привет своей семье. "Привет моим самым близким: Анжеле, Юле, Максиму. Все будет хорошо", - сказал он.

Напомним, Московский городской суд сегодня приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за «шпионаж».

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Новость в сюжете: Дело Сущенко
Теги: #Фейгин#Сущенко#Росія