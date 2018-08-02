МИД Венгрии: Украина сама виновата в своих проблемах со вступлением в ЕС и НАТО

Представитель венгерского МИД в очередной раз сослался на украинский закон об образовании, который якобы сужает права национальных меньшинств.

Украина не может достичь прогресса в вопросе присоединения к ЕС и НАТО по своей вине, Венгрия не причастна к этому, заявил государственный министр по вопросам коммуникаций Венгрии, представитель венгерского МИД Тамаш Менцер.

Как сообщается на сайте МИД Венгрии, такое заявление Менцер сделал для агентства MTI.

Читайте такжеВ ОУН призывали ввести на Закарпатье боевые подразделения и "дать по зубам" Венгрии

По его словам, венгерский премьер Виктор Орбан, выразивший сомнения в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО, говорил о «фактическом положении дел».

Представитель венгерского МИД в очередной раз сослался на украинский закон об образовании, который якобы сужает права национальных меньшинств в Украине.

Он также отметил, что несмотря на «откровенную атаку на венгерскую диаспору», Венгрия продолжает применять «справедливый подход» к Украине, и недавно пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатской области, чтобы обеспечить водоснабжение.

«Мы ожидаем, что Украина вернет национальным меньшинствам права, которые их лишили, и положит конец их безправному статусу», – заключил Менцер.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Венгрии в связи с недружественными шагами Будапешта относительно Украины - правительство Венгрии решило создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.