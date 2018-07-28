Премьер Венгрии не верит в стремление Украины к членству в ЕС и НАТО

19:03, 28 июля 2018
Политика
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Виктор Орбан / фото REUTERS

Об этом он заявил, выступая в университете в Румынии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынское агентство Agepress.

"Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО", - заявил Орбан.

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По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок. При этом о споре с Украиной относительно языковой статьи образовательного закона, из-за которой Венгрия блокирует сближение Украины с НАТО, Орбан даже не вспомнил.

"Вполне понятно, что целью русских является восстановление старой ситуации и сохранения российского влияния на Украину", - сказал премьер Венгрии.

Напомним, саммит Североатлантического альянса подтвердил поддержку решений, принятых на саммите в Бухаресте 2008 года, по которым Украина в будущем может стать членом НАТО.

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Теги: #Украина и ЕС#Украина и НАТО#Виктор Орбан#Украина и Венгрия