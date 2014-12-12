В Украину зашел 141 грузовик так называемого "гумконвоя" - пограничники

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

«Российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление девятого «гуманитарного груза». Учитывая, что представители Международного Комитета Красного Креста не принимали участия в перемещении груза, украинское сводное подразделение совершило лишь визуальное наблюдение за прохождением российского груза через государственную границу, без выполнения возложенных на него контрольных функций», - говорится в сообщении.

«Визуальный контроль был осуществлен в пунктах пропуска для автомобильного сообщения «Донецк» и «Матвеев Курган» на территории Российской Федерации двумя сводными погранично-таможенными группами», - добавляет Госпогранслужба.

«С 07.10 по 08.20 через пункт пропуска «Донецк» (РФ) оформлено 87 транспортных средств. С 07.00 по 07.40 через пункт пропуска «Матвеев Курган» (РФ) проследовало 54 машины», - отмечает ведомство.

Читайте такжеВ ОБСЕ заявили, что российский "гуманитарный конвой" содержит 18 бензовозовКак сообщал УНИАН, сегодня в МЧС РФ заявили, что границу Украины пересекли 130 автомобилей. Колонна грузовых автомобилей, которую в России именуют «гуманитарный конвой», якобы везет 1,2 тыс. тонн продуктов питания - сахар, консервы, а также строительные материалы.

Планируется, что до конца года Россия направит очередной «новогодний» конвой на оккупированные территории Донбасса.

В СНБО заявляют, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «является лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят в подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

По данным СНБО, российские грузовики с «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудования и уголь. Кроме того, этими КамАЗами в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.