До конца года в Минобороны создадут новую структуру и проведут переаттестацию
10:58, 12 декабря 2014Политика
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До конца года в Министерстве обороны будет создана новая структура, и весь личный состав министерства пройдет переаттестацию.
Весь личный состав Министерства пройдет переаттестацию / mil.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак во время Часа вопросов к правительству.
Он отметил: “До конца года будет создана новая система, новая структура, и весь личный состав Министерства обороны пройдет соответствующую переаттестацию, в том числе и управление разведки”.
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Говоря о имущественных комплексах Министерства обороны, Полторак отметил, что сейчас проводится серьезная проверка по этому вопросу. Он отметил, что “после отчета, который должен быть готов через неделю, мы будем принимать соответствующие решения”.
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