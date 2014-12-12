До конца года в Минобороны создадут новую структуру и проведут переаттестацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак во время Часа вопросов к правительству.

Он отметил: “До конца года будет создана новая система, новая структура, и весь личный состав Министерства обороны пройдет соответствующую переаттестацию, в том числе и управление разведки”.

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Говоря о имущественных комплексах Министерства обороны, Полторак отметил, что сейчас проводится серьезная проверка по этому вопросу. Он отметил, что “после отчета, который должен быть готов через неделю, мы будем принимать соответствующие решения”.