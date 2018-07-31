САП открыла производство из-за разглашения данных следствия нардепом, после которого подозреваемый сбежал из Украины

По данным САП, по результатам одной из публикаций подозреваемому стало известно о том, что решается вопрос об уведомлении его о подозрении еще до фактического принятия такого решения, вследствие чего он покинул территорию Украины с целью избежания уголовной ответственности.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту разглашения данных предварительного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом говорится в сообщении САП в Facebook.

"В частности, одним из народных депутатов в СМИ и соцсетях недавно распространена искаженная информацию о ходе и результатах предварительного расследования отдельных уголовных производств. Раскрывая такие данные, депутат подтверждает свою осведомленность выдержками из служебных документов НАБУ", - говорится в сообщении.

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В САП отметили, что в указанных документах содержались сведения о лицах, субъектах хозяйствования, которые могут быть причастны к ряду преступлений и в настоящее время отрабатываются в рамках проведения следственных действий и международно-правовой помощи, а также другая информация, которая составляет тайну следствия и не подлежит разглашению.

"Характер обнародованной информации свидетельствует о том, что соответствующий народный депутат Украины получает сведения, составляющие тайну досудебного расследования, непосредственно от должностных лиц НАБУ еще на стадии согласования соответствующих процессуальных решений", - подчеркнули в прокуратуре.

По данным САП, по результатам одной из публикаций подозреваемому лицу стало известно о том, что в отношении него решается вопрос об уведомлении о подозрении еще до фактического принятия такого решения, в результате чего такое лицо покинуло территорию Украины с целью избежания уголовной ответственности.

В прокуратуре сообщили, что по факту разглашения данных предварительного расследования, совершенного следователем, работником оперативно-розыскного органа, независимо от того, принимало ли это лицо непосредственное участие в оперативно-розыскной деятельности, внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 387 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве решено поручить детективам Управление внутреннего контроля НАБУ.

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