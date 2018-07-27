Он будет находиться в отпуске до 13 сентября.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ушел в отпуск на полтора месяца.

Такую информацию "Громадському" подтвердил сам Холодницкий.

Он будет находиться в отпуске до 13 сентября.

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Как сообщал УНИАН, 30 марта генеральный прокурор Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник обратились в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого с должности руководителя САП.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сам Холодницкий заявлял, что производство в отношении него зарегистрировано по статье Уголовного кодекса о разглашении данных предварительного расследования и принуждении свидетелей к дачи показаний.

26 июля КДКП решила не увольнять Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП, а ограничиться выговором. Решение может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия. После заседания КДКП Холодницкий покинул помещение комиссии под возгласы активистов антикоррупционных организаций, которые кричали «Позор!».