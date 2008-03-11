Тимошенко: правительство работает быстро и эффективно

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО допускает, что политическая составляющая нового усиленного соглашения между Украиной и ЕС может быть готова раньше экономической.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам в Брюсселе.

«Я допускаю, что политическая часть может быть завершена раньше», - сказала премьер-министр.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня правительство работает быстро и эффективно над проведением переговоров относительно создания зоны свободной торговли, и эти переговоры остаются одним из приоритетов Кабинета Министров.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и ЕС начали переговоры о новом усиленном соглашении, которое должно заменить договор о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого закончился в начале 2008 года. Ключевым положением нового соглашения должно стать создание зоны свободной торговли. Украина также пытается закрепить как одну из целей соглашения политическую ассоциацию с ЕС.