Корабли ВМС Украины и НАТО провели совместную тренировку в Черном море (фото)

Участие в тренировках типа PASSEX взяли корабли из Нидерландов, Турции и Румынии.

Военно-морские силы Украины провели совместную тренировку типа PASSEX с кораблями НАТО в акватории Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС Вооруженных сил Украины.

В тренировке принимали участие три тактические группы – многоцелевых кораблей, противоминных кораблей и артиллерийских катеров.

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"PASSEX начался с тактического маневрирования всех задействованных сил. Далее фрегаты “DE RUYTER” Королевских ВМС Нидерландов, “REGELE FERDINAND” МС Румынии, “FATIH” ВМС Турецкой республики и “Гетман Сагайдачный” ВМС ВС Украины отработали упражнения по взаимодействию с катерними тактическими группами в составе малых бронированных артиллерийских катеров ВМС ВС Украины “Аккерман”, “Бердянск”, “Вышгород”, “Кременчуг” и “Лубны”. Целью первых было отражения малоразмерных скоростных целей, а вторых - имитация нанесения артиллерийских ударов по боевой группе многоцелевых кораблей", - рассказали в ВМС Украины.

В ходе тренировки минные тральщики “LUPU DINESCU” МС Румынии, “ANAMUR” ВМС Турецкой республики и рейдовый тральщик “Геническ” ВМС ВС Украины осуществили поиск и обнаружение якорных и донных мин (имитаторов), а водолазные группы – их обследование. Вспомогательное судно “RHEIN” ВМС ФРГ и морское водолазное судно “Почаев” ВМС ВС Украины выполнили обеспечения поиска обнаруженных мин. К действиям также привлекался вертолет с фрегата “DE RUYTER”, который выполнял элементы тактического маневрирования.

Как сообщал УНИАН, 21 июля, в Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря завершились украинско-американские учения «Си Бриз-2018».

«Си Бриз-2018» стартовали 9 июля в Одессе. В учениях принимали участие представители 19 стран: Болгарии, Великобритании, Италии, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Норвегии, Украины, Румынии, Польши, США, Турции, Швеции, Индии, ОАЭ и Молдовы. В частности, в учениях приняли участие американский эсминец USS Porter DDG78, флагман Шестого флота США штабной корабль USS Mount Whitney, турецкие фрегат TCG Yavuz и подводная лодка TCG Yildiray, а также болгарский корвет BGS Bodri.