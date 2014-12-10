Правительство упростило процедуру оформления инвалидности для участников АТО

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал министр социальной политики Павел Розенко. "Установлено 3 группы инвалидности. Сегодня упрощена процедура получения инвалидности этими лицами. Более того, для людей, которые нуждаются в протезировании - мы упростили процедуру получения ими необходимой протезной продукции", - сообщил министр.

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По его словам, "раньше для этого надо было пройти 10 кругов ада: медико-санитарную комиссию, которая занимает не один месяц".

"Сейчас просто: человек находится в госпитале уже на месте только по справке врача по необходимости протезирования мы уже имеем возможность начать обеспечение протезом", - отметил Павел Розенко.

Он подчеркнул, что на сегодня в протезировании нуждаются около 100 бойцов.

"Безусловно государство либо берет на себя протезирование, или изготовление протезов здесь, в Украине, или у нас есть неплохие контакты с зарубежными партнерами, и есть факты, что мы можем направлять за границу для сложного протезирования. Там, где есть потребность большего качества продукции или ресурсов больше", - добавил министр соцполитики.