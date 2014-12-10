Северо-Крымский канал приходит в негодность и нуждается в реконструкции - специалисты

Об этом сообщают Новости Крыма со ссылкой на начальника отдела водных ресурсов и мелиорации земель Института сельского хозяйства Крыма Валерия Ляшевского, - передает Керчь.ФМ.

По его словам, крупное гидротехническое сооружение, которым является канал, приходит в негодность.

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«Если мы 2-3 года в таком режиме будем его содержать, то, по оценкам специалистов, мы можем с ним просто напросто попрощаться», - сказал В.Ляшевский.

Он считает, что крымские власти должны реконструировать ту часть канала, которая находится на территории полуострова, а также «обязательно договориться о том, чтобы его запустили в работу».