Новый Кабмин планирует внедрить электронное правительство до 2017 года

Об этом говорится в программе действий Кабмина, опубликованном на веб-сайте КМУ.

Согласно документу, в ближайшие два года правительство планирует ввести электронные бесконтактные услуги и перейти на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина. Также одним из заданий Кабмина является полный отказ от бумажного документооборота.

Кроме того, правительство планирует до 2017 года принять закон о единой системе электронного взаимодействия и закон об открытых данных.

Как сообщал УНИАН, представляя программу действий правительства на заседании Кабмина во вторник, 9 декабря, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что до конца 2016 года должен быть завершен первый этап внедрения электронного правительства в стране.

Читайте такжеКабмин лишит Минздрав права на закупку лекарств и отменит регистрацию препаратов из ряда стран

В июне текущего года правительство реорганизовало Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации (Госинформнауки), образовав центральный орган исполнительной власти по реализации политики в сфере электронного правительства - Госагентство по вопросам электронного правительства. Деятельность нового ведомства направляется и координируется Кабмином через вице-премьер-министра Украины - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее в Госагентстве по вопросам электронного правительства планировали с 2015 года начать внедрять электронные услуги, которые коснутся налоговой, экологической, социальной сферы, а также планировали разработать программу развития электронного правительства в стране до 2020 года.