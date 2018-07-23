Российский политолог рассказал о "последней ставке" Путина в Украине
Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что попытка поддержки со стороны президента РФ Владимира Путина промосковских кандидатов на грядущих выборах в Украине будет «просто громадной».
Как рассказал эксперт в интервью изданию «Апостроф», «это последняя ставка Путина».
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«Первые две провалились. Первая, напомню, была "Новороссия", то есть попытка поднять волнения в 12 областях, чтобы расчленить Украину. Когда это провалилось, он придумал идею втолкнуть Луг*ндонию («ДНР» и «ЛНР») в Украину. Но и этого добиться не удалось. А сейчас будет третья попытка – попробовать взять власть в Украине целиком, в процессе избирательной кампании», – считает Пионтковский.
Он отметил, что Путину Донбасс никогда не был нужен, ему нужна вся Украина. «В этом же и состоит суть его агрессии. Поэтому нужно опасаться не инициатив с Донбассом, а активнейшего участия в избирательной компании во всех смыслах. В том числе, в поддержке определенных кандидатов», – отметил политолог.