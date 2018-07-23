Российский политолог рассказал о "последней ставке" Путина в Украине

Политолог отметил, что Путину Донбасс никогда не был нужен, ему нужна вся Украина.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что попытка поддержки со стороны президента РФ Владимира Путина промосковских кандидатов на грядущих выборах в Украине будет «просто громадной».

Как рассказал эксперт в интервью изданию «Апостроф», «это последняя ставка Путина».

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«Первые две провалились. Первая, напомню, была "Новороссия", то есть попытка поднять волнения в 12 областях, чтобы расчленить Украину. Когда это провалилось, он придумал идею втолкнуть Луг*ндонию («ДНР» и «ЛНР») в Украину. Но и этого добиться не удалось. А сейчас будет третья попытка – попробовать взять власть в Украине целиком, в процессе избирательной кампании», – считает Пионтковский.

Он отметил, что Путину Донбасс никогда не был нужен, ему нужна вся Украина. «В этом же и состоит суть его агрессии. Поэтому нужно опасаться не инициатив с Донбассом, а активнейшего участия в избирательной компании во всех смыслах. В том числе, в поддержке определенных кандидатов», – отметил политолог.