Российский политолог: идея Путина о референдуме на Донбассе "уже мертва"

Эксперт считает, что Путин не пойдет на решение своих вопросов силовым путем, так как сейчас «мечтает освободить Россию от нынешних санкций».

Инициатива российского лидера Владимира Путина о референдуме на Донбассе не опасна для Украины, так как она «уже мертва».

Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" выразил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

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«Понимаете, самое опасное для Украины было в 2015-2016 годах, когда французы и немцы приезжали в Киев, оказывая давление на Раду, на правительство и на президента с требованиями изменить конституцию, устроить федерализацию Украины. Тогда Путин активно использовал свою интерпретацию Минских соглашений. Его идея была в том, чтобы втолкнуть эти оккупированные территории как раковую опухоль в тело Украины, чтобы разлагать ее изнутри. Но это тоже провалилось», – отметил Пионтковский.

Эксперт считает, что Путин не пойдет на решение своих вопросов силовым путем, так как сейчас «мечтает освободить Россию от нынешних санкций», и пока у него есть надежда на их снятие, он не пойдет на военное обострение.

«Тем более, что ему представляется возможность достичь своих целей в Украине менее рискованным путем, а именно, активным участием в избирательной кампании и поддержке тех кандидатов, которые готовы на компромисс, а фактически на сдачу украинской независимости», – добавил политолог.