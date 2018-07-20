Российский омбудсмен рассказала о видеоконференции с Сенцовым и показала его фото

Накануне украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Олег Сенцов практически не ориентируется в датах.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в течение почти 30 минут общалась в режиме видеоконференции с украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым.

Об этом она заявила на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с Олегом Сенцовым, качество которой, однако, оставляет желать лучшего.

«Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека», – написала Москалькова.

«Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски», – добавила она.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Читайте такжеФСБ шантажирует Кольченко и навязывает ему российский паспорт

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.

В тот же день в социальных сетях появились сообщения о якобы смерти Сенцова. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Денисова в комментарии УНИАН заявила, что российская сторона опровергает эти сообщения. Позже она заявила, что получила от российской стороны документальное подтверждение, что Сенцов жив.

19 июля Денисова заявила, что Сенцов практически не ориентируется в датах. В связи с этим она обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Раад аль Хусейну, генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович по поводу организации визита их представителей в колонию, где содержится Сенцов, для проверки данной информации.