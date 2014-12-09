Вчера затишье было только на юге зоны АТО - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

”Самая высокая активность наблюдалась на Донецком и Дебальцевском направлениях, а также в районе Бахмутовской трассы. На юге наблюдается определенное затишье”, - отметил Лысенко.

Он уточнил, что на Донецком направлении террористы неоднократно обстреливали позиции украинских военных на территории аэропорта и в районе населенных пунктов Пески, Опытное, Красногоровка, Таранчук, Новомихайловка.

Кроме того, по словам Лисенко, на протяжении 7-8 декабря в боях под Авдеевкой огнем в ответ украинская артиллерия подбила 5 враждебных танков, два не подлежат восстановлению. Также поблизости Авдеевки враг понес существенные потери в живой силе.

На Дебальцевском направлении террористы дважды обстреливали украинские позиции из ”Градов” возле Ольховатки. Также интенсивный минометный и артобстрел велся по украинским позициям возле Артемово, Майорска, Шумов, Углегорска и Чернухино.

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В районе Бахмутовской трассы террористы из танков, артиллерии и минометов вели огонь по позициям АТО в районе Трехизбенки, Крымского, Нижнего и Фрунзе. А возле населенных пунктов Донецкое и Тошковка против украинских военных был применен ”Град”.

К северу от Луганска обстреляны позиции возле Счастья, Верхнеольхового и Станицы Луганской.

На Мариупольском направлении боевики из артиллерии и минометов обстреляли позиции украинских военных неподалеку Чермалика и Водяного.

”В целом на протяжении суток незаконными вооруженными формированиями было осуществлено 64 обстрела позиций АТО”, - подвел итог Лысенко.