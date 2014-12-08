Ситуация в зоне АТО непростая, боевики накрывают огнем Дебальцево (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Ситуация в зоне проведения АТО остается непростой», - отметил он, добавив, что «в течение прошлых суток террористы обстреляли позиции наших войск 55 раз».

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«Наибольшая активность боевиков зафиксирована в районе Дебальцевского выступления: из «Града» 4 раза обстреливались позиции сил АТО под Дебальцево и 5 раз возле села Чернухино и Миус», - отметил секретарь СНБО.

Также по словам Лысенко, террористы обстреляли из артиллерии и минометов Никишине, Артемове, Юнокоммунаровск, Малоорловку, Новоорловку, Орлово-Ивановку.

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