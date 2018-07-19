В Крыму оккупанты проводят обыски в доме фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Алиева

Силовики изъяли мобильные телефоны и технику. Адвоката не пускают в дом, где сейчас проходят следственные мероприятия.

Сотрудники ФСБ проводят обыски в доме фигуранта так называемой ялтинской группы по «делу Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева в Алуште (с.Верхняя Кутузовка).

Об этом сообщается на странице «Крымской солидарности» в Facebook.

«Обыскивают Гульсум Алиеву. Предварительно известно, что составлен протокол на ее имя. Предъявляется обвинение по статье 282 УК РФ в связи с публикациями в «Крымской солидарности», - говорится в сообщении. Силовики изъяли мобильные телефоны и технику. Адвоката Эдема Семедляева не пускают в дом, где сейчас проходят следственные мероприятия.

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Как сообщал УНИАН, граждане Украины Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров обвиняются российскими властями в «участии в террористической организации» и «планировании захвата власти насильственным способом». Их дела объединены в одно, так называемое ялтинское «дело Хизб ут-Тахрир». В МИД Украины считают это дело сфабрикованным.

У Муслима Алиева четверо детей.