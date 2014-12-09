Урегулирование конфликта РФ с Украиной займет значительно больше времени, чем считалось ранее - Меркель

Как сообщает РАР, об этом Меркель сказала в интервью немецкому ARD.

"Я убеждена, что мы найдем такое решение (конфликта РФ с Украиной). Однако, понадобится значительно больше времени, чем мы считали", - отметила она, вспомнив об объединении Германии, которое длилось несколько десятков лет.

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Меркель отметила, что необходимо искать дипломатическое решение конфликта на Донбассе, подчеркнув, что его нельзя решить военными методами.

Глава немецкого правительства назвала самым важным выполнение достигнутых в начале сентября в Минске договоренностей о мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

Меркель также прокомментировала обращение более 60-ти немецких политиков, бизнесменов и деятелей культуры, которые призвали правительство ФРГ изменить свой подход к решению конфликта ЕС с РФ.

"Аннексия Крыма и события в Донецке и Луганске означают подрыв территориальной целостности Украины", - отметила она, добавив, что это стало серьезным нарушением принципов европейского уклада.

По словам Меркель, правительство Германии "не может с этим согласиться".

Меркель не ответила прямо на вопрос, разочарована ли она политикой, которую проводит президент РФ Владимир Путин, назвав "разочарование" неподходящим словом в этой ситуации.

"Моей обязанностью, отвечающей немецким и европейским интересам, является называть вещи своими именами и одновременно искать решения. Собственно, таким образом буду в дальнейшем действовать", - сказала она.

РАР отмечает, что в обнародованном на прошлой неделе обращении к правительству Германии политики, бизнесмены и деятели культуры заявляли, что нельзя "выдавливать" Россию из Европы и назвали западные страны ответственными за нынешний конфликт, поскольку Запад игнорировал интересы РФ в сфере безопасности после завершения "холодной войны".

Они также раскритиковали средства массовой информации за якобы одностороннее негативное освещение политики и действий России и позиционирование ее как врага.

Среди подписантов этого письма - экс-президент Германии Роман Герцох и экс-канцлер Герхард Шредер (который работал на одну из компаний российского "Газпрома").

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.