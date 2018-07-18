Янукович через британских юристов потребовал от Луценко извинений

Адвокаты Януковича заявили, что используют ответ Луценко в делах по обжалованию санкций Евросоюза, а также в судебных процессах против самого Луценко.

Британская юридическая фирма Joseph Hаge Aaronson LLP (JHA LLP), представляющая интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, обратилась к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с официальным письмом.

Как передает Страна.ua, в письме требуется официально и публично извиниться за высказывания в адрес Януковича, которые глава ГПУ озвучил 23 мая 2018 года на заседании ООН. Тогда Луценко сообщил о причастности экс-главы Украины и его окружения к хищению 40 млрд долларов и о спецконфискации 1,5 млрд долларов по решению Краматорского районного суда.

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Юристы настаивают на том, чтобы Луценко "официально и публично извинился и отказался от этих обвинений" или предоставил адвокатам JHA LLP конкретные судебные решения в отношении Януковича, подтверждающих его вину в хищении средств.

Адвокаты JHA LLP обращают внимание, что любой ответ Луценко, как и отсутствие ответа с его стороны, будут являться важным доказательством в существующих делах по обжалованию санкций Европейского Союза (ЕС), а также смогут быть использованы в судебных процессах против самого Луценко.

Письмо опубликовал информационный департамент адвокатского объединения Averlex. Копию своего письма JHA LLP также направило в Секретариат ООН, в Совет ЕС и в Министерство иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Луценко рассказал, что у него после тюрьмы было больше денег, чем в украинской казне после Януковича.