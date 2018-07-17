Политтехнолог о своем опыте работы с Порошенко: авторитарный человек, кричащий на подчиненных

По словам политтехнолога Сергея Гайдая, больше всего от Порошенко достается тем, кто входит в его окружение.

Президент Украины Петр Порошенко является очень авторитарным человеком, и может кричать на своих подчиненных, когда чем-то раздражен или недоволен.

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Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал политтехнолог Сергей Гайдай, который был одним из первых технологов Порошенко и консультировал его до 2012 года.

"Очень часто он может быть недоволен, раздражен и кричать на сотрудников. Но на кого он кричит или не кричит – зависит от степени близости к нему", - отметил Гайдай.

По его словам, больше всего от Порошенко достается тем, кто входит в его окружение.

"Если человек достаточно близкий и входит в его окружение, он может получить от Петра Алексеевича очень серьезный негатив. Но если Петр Алексеевич понимает, что человек не завязан на него и после такого конфликта просто уйдет, он пытается себя сдерживать", - рассказал политтехнолог.

По словам Гайдая, Порошенко в работе демонстрирует эгоцентризм.

"Я бы назвал одно его очень важное качество – он достаточно авторитарный человек и эгоцентричный. Все должно быть завязано на него, он должен принимать решение", - сказал Гайдай.

Ранее журналист Александр Дубинский заявил, что президент Украины Петр Порошенко в течение более чем четырех лет пользовался соцсетью Facebook за личный, «секретный» аккаунт Peter Lions.