Водка Absolut, уличные бои, Николай Азаров: что лайкали с «тайной страницы Порошенко»

Владелец страницы Peter Lions активно следит за СМИ и страницами мировых лидеров, а кроме того – ценит российскую поп-музыку и "Квартал 95".

Журналист Александр Дубинский заявил, что президент Украины Петр Порошенко на протяжении более чем четырех лет пользовался соцсетью Facebook через личный, «секретный» аккаунт Peter Lions

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Как сообщил журналист у себя в Facebook, после этого сообщения публикации на странице «зачистили», сделав ее почти полностью закрытой. Тем не менее, пользователи Facebook все еще могут посмотреть списки «понравившихся» аккаунту публичных страниц и групп. УНИАН решил посмотреть, что лайкали с так называемой «тайной страницы Порошенко».

Так, исходя из данных соцсети, «Петр Лев» предпочитает украинскую и зарубежную поп-музыку. Среди его предпочтений, отмеченных в Facebook –Ариана Гранде и Элтон Джон, Пол Маккартни и Кристина Агилера, Адриано Челентано, а также Александр Пономарев, Скрябин и Океан Эльзы. А рядом с ними – Кристина Орбакайте, Ирина Аллегрова, регулярно критикуемая за выступления в РФ Ани Лорак и российский комик Павел Воля.

Если допустить, что аккаунт действительно принадлежит президенту, то он помимо новостных и политических шоу, ценит такие проекты как «Мисс Украина», «Анекдоти по-українськи», и даже «Квартал 95».

Аккаунт Peter Lions лайкал также страницы Рады и Кабмина, страницу главы МИД Украины Павла Климкина, страницы экс-министра финансов Украины Александра Данилюка, министра обороны Степана Полторака, страницы ряда госуслужащих и политических деятелей (в том числе – официальную страницу Президента Украины), мировых лидеров ( в частности – Эммануэля Макрона и Дональда Трампа). Пролайкано множество страниц украинских и зарубежных СМИ.

А кроме того – страницы журнала Maxim, сайта Lifehacker.ru, Porsche in Ukraine, страницы KFC, Finlandia Vodka и водки Absolut.

Некоторые «лайкнутые» страницы, если признать, что их "лайкает" президент, ставят в ступор. Среди них – страница российского актера Сергея Безрукова и экс-премьера Украины времен Януковича Николая Азарова, страница «ПротивЛяшко» и даже страница «Лучшие уличные бои».