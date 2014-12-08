В Виннице около 5 тысяч человек собрались на площади Шевченко

Участие в митинге принимают граждане города, активисты, руководители общественных организаций, которые держат флаги города Винницы и флаги Украины. Площадь не может поместить такое количество людей, поэтому участники митинга стоят на частично перекрытой проезжей части. Собравшиеся держат лозунги: «Єднаємось заради миру!», «Стоп бійкам і розбратам!», «Вуличні бої у Вінниці — провокації зрадників!..».

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Во время выступления руководитель общественной организации «Гармония» Раиса Панасюк, которая представляет людей с ограниченными физическими возможностями, называет не допустимыми для города и Украины события, произошедшие в Виннице 6-7 декабря с погромами помещений облгосадминистрации и облсовета.

Во время выступления журналисты призвали горожан быть прочным тылом для бойцов, которые сейчас на востоке Украины погибают за независимость государства.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой обращаются к президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Арсению Яценюку, председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману, генпрокурору Виталию Яреме и председателю СБУ Валентину Наливайченко с требованием немедленного расследования событий 6-7 декабря в городе Винница и привлечения к ответственности всех причастных, кто глумился над украинскими государственными символами и устроил погромы в городе с завозом неизвестных из других регионов.

«Из-за совершенной неспособности областного совета работать и исполнять свои обязанности перед избирателями, требуем роспуска Винницкого областного совета», - говорится в резолюции.

В настоящее время колонна двигается центром города к площади Небесной Сотни. Движение транспорта частично перекрыто - транспорт двигается по одной стороне улицы.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря утром в Виннице около 400 активистов взяли штурмом здание облсовета, где планировалась внеочередная сессия, на которой местные депутаты были намерены проголосовать за отставку действующего председателя облсовета Сергея Свитко. Во время штурма помещения пострадали семь работников милиции. Следственный отдел Управления МВД Украины в Винницкий области открыл уголовное производство по факту нарушения общественного порядка и избиения милиционеров возле Винницкой облгосадминистрации.

Активисты заняли зал и президиум облсовета и приняли обращение к президенту Петру Порошенко с требованием немедленно уволить председателя ОГА Анатолия Олейника.

Затем участники акции переместились к зданию областного управления милиции на улице Театральная и требовали отставки начальника Управления МВД в области Игоря Моренца.

На вечер того же дня планировалась еще одна акция, однако решили ее отменить, чтобы не подвергать опасности горожан и не создавать очередного повода для открытия «второго» фронта внутри страны и обеспечения «картинки» для российских СМИ.

7 декабря на площади в центре Винницы состоялось «Народное вече» с участием 150-200 человек, которое проголосовали за отставку губернатора Анатолия Олейника и за нового, "народного губернатора" - председателя винницкой организации ВО "Свобода" Алексея Фурмана.