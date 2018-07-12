Лидеры НАТО призвали Россию воздержаться от дестабилизации ситуации в Украине

Альянс требует от РФ не прибегать к осуществлению кибератак, энергетическому шантажу и не вмешиваться в предстоящие выборы в Украине.

Главы государств и правительств стран - членов НАТО призывают Россию воздержаться от дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Североатлантического совета с участием Украины и Грузии в рамках саммита Альянса в Брюсселе, говорится в сообщении на сайте НАТО.

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"Страны-союзники и Украина обеспокоены постоянными попытками Российской Федерации еще больше дестабилизировать Украину, включая угрозу применения силы, дезинформацию, кибератаки, энергетический шантаж и вмешательство в суверенные институциональные и избирательные процессы в Украине. Они призывают Россию воздержаться от таких действий", - говорится в заявлении.

Отдельно отмечается, что независимая, суверенная и стабильная Украина, решительно приверженная демократии и верховенству права, имеет ключевое значение для безопасности в евроатлантическом пространстве, неотъемлемой частью которого она является в соответствии с Хартией об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора.

Ранее УНИАН сообщал, что главы государств и правительств стран-членов Организации североатлантического договора (НАТО) призывают Российскую Федерацию как сторону Минских соглашений вывести с Донбасса тяжелое вооружение и все формирование подконтрольных ей боевиков.