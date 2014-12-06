Жители Донбасса требуют четкого понимания, что их ждет в будущем - протоиерей Гуляев

Об этом пресс-секретарь Донецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Георгий Гуляев сказал в интервью «УНИАН-Религии».

«Главная беда - сегодня люди не понимают, что их ждет в будущем при любых сценариях решения конфликта. Нанесены глубокие душевные раны, кто-то потерял близких, кто-то потерял имущество, кто-то побывал в плену», - сказал отец Георгий.

Он отметил, что «необходимо понимать, что ресурс, запас прочности Донбасса уменьшается с каждым днем».

Читайте такжеВ Донецкой области за время боевых действий повреждено 62 храмы УПЦ МП«Верующий человек, конечно, не замечает какой-то нужды: мы привыкли поститься, у нас нет больших претензий к одежде. Но все равно ощущается нехватка медикаментов. Поэтому мы тем и занимаемся, что утешаем и поддерживаем людей», - отметил пресс-секретарь Донецкой епархии.

По мнению отца Георгия, для УПЦ МП на Донбассе уходящий год стал временем испытаний на твердость веры и принципов.

«Мы всегда традиционно при богослужении молились о мире во всем мире, но так искренне, как сейчас, о мире мы еще никогда не молились», - сказал протоиерей.