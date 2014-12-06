СБУ не допустила продажу 19 украинских вертолетов в Россию

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила незаконную продажу двум российским компаниям из Ростова-на-Дону украинской авиационной техники, которую ждут в АТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, противоправную схему разработали должностные лица одного из киевских государственных авиационных предприятий, которое находится в стадии ликвидации. На его балансе 6 самолетов типа АН-2, 19 вертолетов МИ-2, авиационные двигатели, другое оборудование. «Рыночная стоимость имущественного комплекса составляет десятки миллионов гривен, после ремонта и модернизации эту технику можно эффективно задействовать в зоне АТО», - отмечается в сообщении.

Вместо этого, как установила СБУ, в течение 2014 года ликвидационная комиссия предприятия неоднократно пыталась «продавить» в соответствующих инстанциях разрешение на списание всего авиапарка на металлолом. Злоумышленники планировали осуществить эту процедуру только на бумаге и в дальнейшем с выгодой для себя реализовать авиатехнику. В частности, планировалось «утилизированные» таким образом вертолеты продать компаниям «Ростов-Миль» и «Росвертол» (г. Ростов-на-Дону, РФ), сообщили в пресс-центре.

Кроме того, злоумышленниками уже были подготовлены документы на списание и продажу воздушных судов, автотранспортных средств и авиадвигателей по остаточной стоимости на сумму 1,7 млн грн.

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По материалам СБУ прокуратурой Шевченковского района Киева открыто уголовное производство по ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.