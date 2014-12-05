Кадыров сообщил, что в столкновениях в Грозном погиб его близкий родственник

Об этом он написал глава Чечни написал на своей странице в Фейсбук.

"События в Грозном болью отозвались в сердцах всех жителей Чечни и миллионов граждан России. Я до этого часа умышленно не говорил о героической гибели своего близкого родственника Кадырова Умара. Ему было всего 22 года. Но прожил яркую жизнь ради Аллаха, ради ислама и своего народа", - отметил Кадыров.

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, ночью 4 декабря неизвестные вооруженные люди напали на пост ДПС в Грозном. По данным МВД Чечни, на месте погибли трое сотрудников патрульной службы.

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Затем нападавшие переместились к Дому печати, где размещаются республиканские газеты, интернет-издания и представительства федеральных СМИ. На утро погибло не менее шести человек, несколько человек были ранены.

В центре города был введен режим "контртеррористической операции". Позже Национальный антитеррористический комитет РФ заявил об уничтожении ополченцев в Доме печати. Фото с места событий свидетельствуют, что Дом печати в результате боев полностью сгорел, в Грозный введена военная техника.