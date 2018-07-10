В НАТО призывают Украину сосредоточиться на полной реализации закона о нацбезопасности

Глава Представительства Организации Североатлантического договора Александер Винников отметил, что закон о национальной безопасности поможет приблизить Украину к евроатлантическим стандартам.

Глава Представительства Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украине Александер Винников призывает Украину сосредоточиться на полной реализации закона о национальной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на дискуссии Киевского форума "Что стоит ожидать от саммита НАТО 2018 года?».

Винников напомнил, что советники из стран НАТО способствовали подготовке закона о национальной безопасности в Украине, принятого Верховной Радой.

"Этот законодательный акт является значительным шагом вперед, что приветствуется, который поможет приблизить Украину к евроатлантическим стандартам и принципам. Он также обеспечивает важное основание для дальнейших реформ украинских разведывательных органов и органов безопасности", - сказал Винников.

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"Поэтому мы поощряем Украину сосредоточиться на полной реализации этого базового закона, в том числе путем разработки связанных с ним последующих законодательных актов. И, безусловно, мы готовы помогать по просьбе Украины в этом процессе", - сказал Винников.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Верховная Рада приняла закон «О национальной безопасности Украины».

Законом, в частности, определены принципы государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны. Среди фундаментальных национальных интересов Украины названы: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и пространство безопасности; членство в Евросоюзе и в НАТО, развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.

5 июля президент Петр Порошенко подписал закон о национальной безопасности, 8 июля закон вступил в силу.