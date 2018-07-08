В Украине сегодня вступил в силу закон о нацбезопасности

В законе, в частности, определяются основные цели политики, призванные обеспечить обществу и каждому отдельному гражданину защиту от угроз.

Сегодня в Украине вступил в силу новый Закон "О национальной безопасности".

Закон был опубликован в парламентской газете "Голос України" 7 июля и начинает действовать со следующего дня после его опубликования.

Так, законом определены основные принципы украинской национальной безопасности, а также основные цели политики, призванные обеспечить обществу и каждому отдельному гражданину защиту от угроз.

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Кроме того, текст закона определяет и разграничивает полномочия различных государственных органов в сфере безопасности и обороны, а также создает базу для интеграции органов государственной власти и госструктур, работающих в сфере безопасности, с силами безопасности и обороны. Закон определяет систему командования, координации и контроля сил безопасности и сил обороны, и вводит в качестве основного принципа планирования комплексный подход, который гарантирует соблюдение демократии и общественный контроль над органами сферы национальной безопасности.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Верховная Рада приняла Закон «О национальной безопасности Украины».

Законом, в частности, определены принципы государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны. Среди фундаментальных национальных интересов Украины названы: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и пространство безопасности; обретение членства в Евросоюзе и в НАТО; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.